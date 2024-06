La serata in un pub, poi il tragico schianto sulla Palermo-Sciacca: i corpi delle due vittime trovati fuori dall'auto

Avevano passato una serata in un pub di Palermo e stavano tornando a casa, a San Giuseppe Jato, ma un incidente avvenuto nel bel mezzo della notte ha stroncato due vite: quella di Selma El Mouakit, 20 anni, e del piccolo Abd Rahim Gharsallah, 16 mesi. La madre del bambino, una ragazza di 23 anni, che guidava la Fiat Punto finita contro un guard rail della Palermo-Sciacca è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata al Civico. Nella macchina c'era anche una quarta ragazza, di 21 anni, trasportata in codice giallo nello stesso ospedale.

Secondo quanto ricostruito Selma El Mouakit e Abd Rahim Gharsallah erano rispettivamente zia e nipote. La ragazza alla guida dell'auto la madre del bambino morto. L'impatto è stato talmente forte che le due vittime sono volate fuori dall'auto, sfondando il parabrezza. I soccorritori li hanno trovati fuori dall'abitacolo. Così risulterebbe dai primi rilievi dell'incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per Giacalone, in territorio di Monreale.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale e della stazione di Pioppo. Diversi i punti interrogativi da risolvere. La madre 23enne del bambino avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al consentito. La ragazza che era sul sedile anteriore dell'auto accanto alla guidatrice, con il bambino sulle gambe, avrebbe avuto la cintura allacciata, ma è stato tutto inutile.