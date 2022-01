Cade dal camion mentre scarica la merce, operaio trasportato al Civico: è grave

Un operaio di 52 anni si trova in gravi condizioni al Civico dopo aver avuto un incidente sul lavoro. Ieri mattina, verso le 7, è caduto dal camion mentre stava scaricando la merce nell’ipermercato Guadagna ed è rimasto ferito.

Sul posto per soccorrerlo sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso in codice rosso. Indagini della polizia in corso per capire l'esatta dinamica dell'accaduto.