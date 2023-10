Incidente sul lavoro in via Leopardi: operaio cade da un'impalcatura e finisce in una botola

Incidente sul lavoro in via Giacomo Leopardi, dove un operaio di 47 anni è caduto all’interno di una botola mentre lavorava su una impalcatura. L’uomo è stato soccorso dai vigili de fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno portato a Villa Sofia, dove si trova ricoverato. Avrebbe riportato diverse fratture.

L’operaio, dipendente di una ditta edile privata, seconda una prima ricostruzione, stava lavorando al secondo piano del ponteggio montato attorno a un edificio per ristrutturare il prospetto quando, per cause ancora da accertare, è caduto in una botola che consente il passaggio da un livello all’altro dell’impalcatura.

I vigili del fuoco l’hanno raggiunto salendo le scalette, lo hanno imbracato e lo hanno portato in strada per affidarlo ai sanitari del 118. Ancora da chiarire le sue condizioni al momento dell’ingresso a Villa Sofia dove comunque è arrivato cosciente. Sul posto, oltre alla polizia, anche i tecnici dello Spresal dell’Asp che dovranno verificare il rispetto della normativa per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le reazioni

"Ma come è possibile che ogni giorno dobbiamo temere per la vita di un lavoratore, una società civile non può consentire che chi si reca al lavoro corra rischi di questo tipo, siamo stanchi di assistere a questa escalation di incidenti, davanti alla quale evidentemente non si interviene adeguatamente". Ad affermarlo sono Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, e Francesco Danese, segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani. "Siamo in apprensione per lui e vicini alla famiglia che sta vivendo queste ore di angoscia. Non ci sono più scuse, se la sicurezza non diventa la priorità assoluta in ogni luogo di lavoro, questa scia non verrà mai fermata. La coscienza di chi deve controllare, di chi deve applicare le regole e di chi deve rispettarle, deve svegliarsi subito e agire per il bene assoluto che è la vita dei lavoratori".