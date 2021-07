Incidente con la motozappa a Chiusa Sclafani, 68enne rischia di perdere una gamba

Stava lavorando con una motozappa quando gli sono rimaste incastrate tra le lame entrambe le gambe. Un 68enne è stato soccorso questa mattina a Chiusa Sclafani e trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Civico. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dove i medici hanno fatto il possibile per evitare l’amputazione parziale della gamba destra, quella risultata maggiormente compromessa.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava in un terreno di sua proprietà in località San Carlo, per l’esattezza in contrada Cannavaro. Mentre stava lavorando, forse a causa di una disattenzione, la motozappa gli è finita sulla gambe provocandogli diverse gravi ferite. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Corleone che cercheranno di chiarire la dinamica dell’incidente.