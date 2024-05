L'incidente mortale di Samuele Fuschi in un video: la voragine forse provocata da un'infiltrazione d'acqua

Potrebbe essere stata una perdita dalla condotta che convoglia le acque piovane da via Belmonte Chiavelli a provocare l'erosione di viale Regione Siciliana nel punto in cui ha perso la vita Samuele Fuschi, 38 anni, sposato e padre di quattro figli, lo scorso 16 maggio mentre percorreva la circonvallazione su uno scooter. Un'infiltrazione che avrebbe portato prima alla formazione di un avvallamento e poi all'apertura di una voragine. E' questo l'esito dei primi accertamenti condotti dalla polizia municipale, su delega del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Ludovica D'Alessio, che indagano - allo stato a carico di ignoti - per omicidio colposo.

L'incidente ripreso dalle telecamere

Sono state acquisite - come disposto dai pm - le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e, anche se non sarebbero nitidissime, consentirebbero comunque di vedere che il traffico prima dell'incidente sarebbe stato regolare e che Fuschi non aveva nessuno davanti a lui. Ad un certo punto, però, perderebbe il controllo del mezzo per andare a sbattere contro uno dei pali della luce alla sua destra ed essere poi sbalzato dallo scooter, facendo un volo di oltre 47 metri.

Il mistero dell'avvallamento e della buca

Non è chiaro tuttavia perché la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo: secondo gli inquirenti, però, non sarebbe stato per evitare la voragine perché - come già relazionato dai vigili - al loro arrivo sul posto nel punto in cui poi l'asfalto è sprofondato era stato sistemato un birillo. La buca si sarebbe quindi aperta dopo il sinistro. Ma probabilmente in quel punto ci sarebbe stato comunque un avvallamento e potrebbe essere stato questo ad aver determinato la perdita di controllo dello scooter da parte di Fuschi.

Principale indiziata la condotta delle acque piovane

L'attenzione degli investigatori adesso si concentra sulla condotta delle acque piovane provenienti da via Belmonte Chiavelli perché sotto la voragine sarebbero state trovate fanghiglia e umidità. Vicino a quel punto di viale Regione Siciliana passa anche la rete fognaria, ma in quel tratto è chiusa e non viene utilizzata: sarebbe stata trovata infatti del tutto asciutta dagli investigatori. Inoltre sotto la voragine non ci sarebbero cattivi odori. Ecco perché si tende ad escludere che le infiltrazioni possano essere state causate da questa tubatura.

La messa in sicurezza della strada in tempi brevi

A breve si deciderà se procedere con ulteriori accertamenti, magari anche con eventuali consulenze tecniche che la Procura potrebbe decidere di affidare. Tuttavia l'obiettivo è quello di procedere molto rapidamente anche per eseguire i lavori in quel tratto di viale Regione Siciliana, dove 120 metri di strada sono ancora sotto sequestro.