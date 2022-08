Col Suv a tutta velocità travolse e uccise un barista che era in bicicletta: condannato

In piena notte percorreva via Messina Marine ad oltre 90 chilometri orari così, quando dall'incrocio con via Armando Diaz era spuntato Giuseppe Gambino, 33 anni, banconista della gelateria Ilardo, sulla sua bicicletta elettrica, lo aveva preso in pieno. E poi era scappato, senza neppure prestare soccorso alla vittima, che era morta poco dopo. Salvatore Tranchina, l'automobilista responsabile dell'omicidio stradale, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi. La sentenza è definitiva da qualche mese.

La quarta sezione della Cassazione, presieduta da Emanuele Di Salvo, ha infatti rigettato il ricorso dell'imputato, confermando il verdetto che era stato emesso sin dal primo grado (con il rito abbreviato) dal gup Guglielmo Nicastro.

La tragedia era avvenuta intorno alle 2.30, quando Gambino, sposato e padre di un bimbo che all'epoca aveva 6 anni, in bici stava raggiungendo casa della madre. All'incrocio, però, era stato preso in pieno da Tranchina, che era al volante della sua Bmw X1. L'automobilista non si fermò, ma si presentò due ore dopo in un commissariato. Come accertato durante il processo, l'imputato percorreva via Messina Marine a 93 chilometri orari (e non a 50 come previsto in quel tratto). Secondo i giudici, inoltre, non fu trovato neppure un segno di frenata sull'asfalto e - questa è stata la tesi sin dal primo grado - se la sua velocità fosse stata più bassa, il Suv avrebbe potuto evitare il ciclista.

Tranchina aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la "imprevedibilità ed eccezionalità della condotta mantenuta dalla vittima", che gli avrebbe impedito di rallentare, e rivendicando anche il diritto a vedersi riconosciute almeno le attenuanti generiche. Un ricorso che i giudici hanno ritenuto infondato ed inammissibile e, rigettandolo, hanno pure deciso di condannare l'imputato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.