Il sogno infranto sull'asfalto a 29 anni: "Andrea, ci mancherai ma avvocato lo eri già"

Aveva superato la prima prova agli esami di abilitazione. Mancava davvero un passo al traguardo più importante di sempre: diventare un avvocato. Ma il sogno di Andrea Aiello, il 29enne palermitano che ha perso la vita questa notte in un terribile incidente in via Lanza di Scalea, si è infranto per sempre sull'asfalto.

Il prossimo ottobre avrebbe dovuto sostenere gli esame orali e, dopo il punteggio massimo nella prima prova di diritto penale, c'è da scommettere che avrebbe messo in tasca il titolo col plauso di tutti. Ma stanotte tutto è andato in fumo. Era in sella a una moto Kawasaki quando, intorno alle 3 di notte, avrebbe perso il controllo del mezzo facendo un volo di diversi metri poco prima del Velodromo, all'altezza della rotonda, finendo fuori strada. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Ora sono in tanti a piangere quel ragazzo dagli occhi azzurri che sapeva distinguersi per quel suo fare sempre garbato, elegante e intraprendente, che molti ritenevano speciale perché già degno del titolo che avrebbe raggiunto. Perché adesso colleghi, docenti e molti altri del dipartimento di Giurisprudenza che Andrea frequentava sono sicuri che sarebbe diventato certamente un avvocato se tutto non fosse finito nel tragico incidente di questa notte.

A ricordarlo anche l'avvocato Giuseppe Lauricella. "Perché un ragazzo splendido debba lasciarci così, senza un motivo, senza logica, non si può comprendere - scrive -. Andrea è la persona più perbene, più simpatica e più gentile che conosco tra i ragazzi, che ho visto crescere, da sempre. Andrea è educato, ma non solo perché la sua famiglia gli ha detto che si fa così, ma perché lo è naturalmente, con il garbo e le maniere di altri tempi".

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: i rilievi dell'Infortunistica della polizia municipale sono ancora in corso, ma nessuno riesce a spiegarsi come sia possibile che tutto questo sia successo proprio a lui. "Ha superato, con il massimo dei voti, la prima prova agli esami di abilitazione per l’esercito della professione forense, e stava studiando per la seconda prova orale che avrebbe superato certamente e con tutti i riconoscimenti" prosegue Lauricella.

Lauricella adesso fa un appello ai colleghi, affinché al giovane venga conferito ad honorem il titolo di avvocato: "Mi mancherà Andrea. Mi mancherà la sua simpatia e la sua gentilezza, il suo sorriso. Sarebbe bello - e mi rivolgo all’ordine degli avvocati di Palermo e alle associazioni degli avvocati, e in particolare a quella dei giovani avvocati - se fosse conferito ad Andrea il titolo di avvocato, come è stato fatto dall’università di Palermo per una circostanza simile. Sarebbe un bel riconoscimento che onorerebbe la serietà e la preparazione di un giovane che avrebbe avuto una vita, anche professionale, di alto profilo".