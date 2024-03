Padre e figlia morirono precipitando con l'auto in un dirupo, condannato un cantoniere dell'ex Provincia

Fecero un volo di venti metri con la macchina e si schiantarono in un dirupo lungo la provinciale 52, a San Mauro Castelverde: per Maria Santa Colantoni, 60 anni, e suo padre, Carmelo Colantoni, di 87, la notte del 16 ottobre del 2016 non ci fu scampo. Nell'incidente si salvarono altre due persone che erano in auto con loro, tra cui il marito della donna che era alla guida. Per gli omicidi colposi erano stati condannati un capocantoniere e un cantoniere dell'ex Provincia, ma adesso la seconda sezione della Corte d'Appello ha deciso di rivedere il verdetto ed ha assolto il secondo.

Nello specifico, il collegio presieduto da Michele Calvisi ha confermato la pena (sospesa) di due anni già inflitta in primo grado dal tribunale monocratico di Termini Imerese il 22 febbraio 2022 al capocantoniere Antonio Arena, mentre ha scagionato il cantoniere Sebastiano Bottindari (difeso dall'avvocato Raffaele Delisi). Il primo giudice aveva già assolto due ingegneri, anche loro dipendenti dell'ex Provincia.

Secondo la ricostruzione della Procura, l'auto su cui viaggiavano le vittime finì fuori strada ma se il guardrail in quel punto fosse stato a norma quel terribile incidente avrebbe potuto essere evitato. In base alle perizie effettuate durante il processo, era venuto fuori che la barriera metallica sarebbe stata molto vecchia e troppo bassa rispetto al livello della strada di competenza dell'ex Provincia. Nessuno, per l'accusa, avrebbe provveduto a segnalare nulla in modo da sostituire il guardrail con uno a norma e adeguato.

Per il tribunale, la responsabilità per questa mancata segnalazione sarebbe stata da attribuire ai due imputati, mentre per i giudici d'appello l'unico che avrebbe avuto effettivamente questa competenza sarebbe stato il capocantoniere. La prima sentenza scatenò la dura reazione dei sindacati Cgil Palermo e Fp Cgil Palermo, che avevano dichiarato lo stato di agitazione: "A pagare lo sfascio globale delle strade provinciali non possono essere i cantonieri. La sentenza condanna lavoratori che sono gli ultimi responsabili di una situazione di disastro delle strade provinciali e di mancanza di investimenti", avevano detto.

"Alla luce dell'esito del processo - afferma l'avvocato Delisi che difende l'imputato che ora è stato assolto - posso ritenermi soddisfatto, seppur non posso non sottolineare la complessità dell'assistenza legale rivolta ad un uomo perbene che mai era entrato in un'aula di giustizia e che stava per essere travolto dai meccanismi tortuosi dei tecnicismi giuridici".