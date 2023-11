Operaio forestale morto dopo una caduta in un burrone: "Ennesima tragedia sul lavoro"

E' morto l'operaio forestale che si era infortunato il 21 ottobre scorso nel cantiere forestale di Monte Cuccio, cadendo in un burrone. Calogero Raccuglia, 66 anni, di Torretta, ricoverato in ospedale subito dopo l'infortunio, non ce l'ha fatta. Era un lavoratore 'settantottista', ossia annualmente assunto per 78 giorni dall'ufficio sviluppo territoriale.

L'uomo al momento dell'incidente si trovava in zona Piano Montagna con altri colleghi della Forestale quando avrebbe perso l'equilibrio finendo in una scarpata. Dopo la caduta era rimasto bloccato a causa di alcune fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre a numerose escoriazioni su tutto il corpo. Poi in ospedale alcuni esami avevano fatto emergere delle sospette lesioni agli organi interni. Raccuglia era stato portato al Civico con un elicottero della polizia.

Questo il commento di Dario Fazzese, segretario generale della Flai Cgil Palermo nell’apprendere della morte dell'operaio: "Non ci sono più parole adatte a commentare né ad esprimere la rabbia nel sentire l’ennesima notizia tragica legata agli incidenti sul lavoro. In questo momento ci teniamo soprattutto ad esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Calogero Raccuglia".

"Anche apprendere di un solo decesso sarebbe troppo ma i numeri di quest’anno sono davvero preoccupanti, soprattutto se si pensa che si parla di lavoratori che durante l’anno sono occupati dai 3 ai 5 mesi in media. Quello del lavoratore forestale di Torretta è il quinto caso di infortunio quest’anno nel settore. E' necessario, come chiediamo da tempo - aggiunge Fazzese - che si affronti con la dovuta celerità e serietà il tema della sicurezza legata anche ad una organizzazione del lavoro che evidentemente deve essere rivista. Per questo ribadiamo la necessità di un confronto, con la direzione di entrambi i rami della forestazione, manutenzione ed antincendio boschivo, su questi temi".