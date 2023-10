Operaio della Forestale cade in una scarpata, Soccorso alpino in azione su Monte Cuccio

Si trovava in zona Piano Montagna con altri colleghi della Forestale quando avrebbe perso l'equilibrio finendo in una scarpata. Incidente su Monte Cuccio dove sono intervenuti oggi i tecnici del Soccorso alpino speleologico siciliano per recuperare un operaio 66enne di Torretta (C. R. le iniziali) che, dopo la caduta, era rimasto bloccato a causa di alcune fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre a numerose escoriazioni su tutto il corpo. Eseguiti in ospedale alcuni esami per delle sospette lesioni agli organi interni: la prognosi resta riservata.

La macchina dei soccorsi è stata attivata dai colleghi della Forestale con una chiamata al 112. Dalla centrale è stata inviata un’ambulanza del 118 con medico a bordo. Il punto in cui era finito l’operaio però era molto impervio e dunque si è reso necessario l’intervento dei tecnici del Cnsas e di un elicottero della polizia che si è alzato in volo da Boccadifalco. I soccorritori hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato, imbarellato e caricato sul mezzo aereo che lo ha fatto sbarcare nell'elipista dell'ospedale Civico.