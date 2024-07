L'incidente a Mondello, i 2 ragazzi sullo scooter erano inseguiti da un gruppo di giovani dopo una rissa

Stavano scappando da un gruppo di ragazzi, dopo una rissa a Mondello, che li stavano inseguendo in moto e per questa ragione avrebbero attraversato un incrocio praticamente alla cieca, ad alta velocità e senza rispettare la precedenza, finendo per schiantarsi contro un'auto. E' questa la ricostruzione dell'incidente avvenuto a inizio mese in viale Galatea, all'angolo con via Calipso, e a causa del quale un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia dove si trova tuttora. Le sue condizioni, stando all'ultimo bollettino dei medici, sono stabili ma appena possibile il giovane sarà trasferito in un centro specializzato dove inizierà il suo lungo percorso di neuroriabilitazione. Sulla dinamica dello scontro stanno lavorando gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale mentre i poliziotti del commissariato Mondello stanno cercando di fare chiarezza sulla violenta scazzottata avvenuta quella notte fra due gruppi di giovani davanti al Baretto lab.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto intorno alle 2 della notte fra il 4 e 5 luglio scorsi, a poche decine di metri dal Mondello Palace Hotel. Nell'incidente sono stati coinvolti uno scooter e un'auto. Sul primo, un Piaggio Liberty, c'erano il diciassettenne (A. R. P.) e un amico di 16 anni (A. P.), mentre alla guida dell'altra, una Dacia Sandero, c'erano un uomo di 36 anni (C. A. le iniziali) e una donna ucraina di 35 (O. B.). I due ragazzi sul mezzo a due ruote, secondo quanto ricostruito, erano inseguiti da un gruppo di giovani a bordo di scooter e hanno attraversato l'incrocio senza rispettare la precedenza, centrando in pieno macchina che percorreva viale Galatea in direzione mare. Il violento impatto ha sbalzato la coppia di amici dalla sella dello scooter: il passeggero se l’è cavata con qualche escoriazione mentre il conducente, poi soccorsi dal 118 e portato in ospedale, ha riportato un'emorragia cerebrale con fratture alla mandibola e al cranio e una frattura scomposta del femore.

La segnalazione della rissa

Gli agenti dell'Infortunistica, ricevuta la segnalazione del sinistro, sono intervenuti per effettuare i rilievi e identificare le persone coinvolte. Oltre ciò hanno eseguito l'alcol test sul conducente della Dacia Sandero che è risultato negativo. Contestualmente una pattuglia del commissariato Mondello è stata allertata da un passante su una rissa in via Teti. Arrivati sul posto, però, gli agenti non hanno trovato nessuno e i pochi presenti a quell'ora della notte hanno pure negato che ci fosse stata una rissa davanti al baretto. Poco dopo un altro passante li avrebbe informati che in viale Galatea c'era stato un grave incidente tra uno scooter e un'auto. I poliziotti hanno così raggiunto l'incrocio indicato trovando un capannello di giovani attorno al diciassettenne, che aveva perso molto sangue dalla bocca a da un orecchio, e il sedicenne che aveva diverse escoriazioni e si trovava in stato confusionale. Non lontano anche l'automobilista insieme alla passeggera.

Le indagini sulla scazzottata e i video delle telecamere

Alla luce di quanto raccontato da alcuni testimoni gli investigatori della polizia hanno acquisito le immagini riprese dagli impianti di sorveglianza pubblici e privati della zona. Dall'analisi dei video è emerso che, poco prima delle due e mezza, due gruppetti di ragazzi, per ragioni ancora da chiarire, se le erano date di santa ragione vicino all'incrocio tra via Teti e via Principe di Scalea per poi continuare con un secondo round in via Mondello, all'altezza di via Palinuro. Dopo gli accertamenti sulla scena inquadrata dalle telecamere, i poliziotti hanno escluso che il diciassettenne e l'amico fossero stati coinvolti fisicamente nella rissa. Per qualche motivo, però, i due sarebbero saliti in sella al Liberty per sfuggire a un gruppo di ragazzi che li avrebbe inseguiti a bordo di due o tre scooter. Una dinamica riferita dal sedicenne che avrebbe poi confermato come sia lui che l'amico, pur non avendo preso parte alla rissa, si siano trovati costretti a scappare perché tallonati da un gruppo di coetanei che volava picchiarli.