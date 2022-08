Mezzo in fiamme sull'autostrada A29, transito bloccato all'altezza di Partinico

Traffico provvisoriamente bloccato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 38,900, all'altezza di Partinico, in direzione della città trapanese. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Domenica un episodio simile si era verificato all'altezza di Carini, sempre sulla stessa autostrada, provocando lunghe code e disagi ai numerosi automobilisti di rientro a Palermo.