Via Pirandello, ponteggio cede e operaio precipita dal quarto piano: è grave

Incidente sul lavoro in via Pirandello, non lontano da piazza Unità d'Italia. Un ponteggio montato all'esterno di un palazzo nel quale sono in corso lavori di ristrutturazione è crollato e uno degli operai è precipitato rimanendo incastrato tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. L'uomo stava lavorando all'altezza del quarto piano. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all'operaio per poi portarlo a Villa Sofia. Indagini sono in corso da parte della polizia.