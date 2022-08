"Operato male a Villa Sofia dopo l'incidente sul lavoro", per i giudici deve essere risarcito dall'ospedale

Nel 2013, mentre lavorava, si era rotto un femore ed era stato trasportato a Villa Sofia, dove era stato operato. Proprio in seguito a questo intervento chirurgico, però, che non sarebbe stato eseguito correttamente, si era ritrovato con una lieve invalidità permanente. A. K., queste le iniziali della vittima, ha chiesto di essere risarcito dall'ospedale, ma sia il tribunale che la Corte d'Appello, accogliendo le tesi dell'azienda sanitaria, hanno stabilito che, avendo già ricevuto un indennizzo dall'Inail, i danni sarebbero stati interamente ristorati. Una interpretazione che ora, invece, è stata del tutto bocciata dalla sesta sezione civile della Cassazione, presieduta da Enrico Scoditti.

Per la Suprema Corte, infatti, l'Inail compensa solo un certo tipo di danno, ma non quello biologico temporaneo o quello morale, per esempio, che dovrebbero essere quindi ristorati dall'ospedale. Ecco perché i giudici precedenti avrebbero dovuto accertare l'eventuale esistenza di questi danni "complementari" e quantificarli. La sentenza emessa in appello nel 2020 è stata quindi annullata con rinvio ad un'altra sezione della Corte perché provveda in questo senso.

La vicenda giudiziaria inizia nel 2015, cioè due anni dopo l'incidente sul lavoro e l'operazione a Villa Sofia, quando A. K. ritiene che l'intervento non sarebbe stato eseguito correttamente, tanto da provocargli delle conseguenze peggiori rispetto a quelle prevedibili. Il tribunale civile, però, nel 2017, accolse le tesi dell'ospedale, che rimarcò come appunto l'uomo fosse già stato risarcito dall'Inail e, nello specifico, con un indennizzo mensile di 248,04 euro al mese: null'altro sarebbe stato dunque dovuto.

Una decisione confermata poi in appello, dove si era peraltro stabilito che il paziente dopo l'errore dei medici aveva riportato un'invalidità permamente del 19 per cento e che se l'intervento fosse stato eseguito correttamente sarebbe stata del 16 per cento. E visto che dopo l'infortunio sul lavoro A. K. aveva ricevuto il sussidio mensile dall'Inail (con valore complessivo del capitale di 38.261,12 euro), il danno provocato da Villa Sofia (di 16.922 euro) sarebbe stato riassorbito nelle somme versate dall'ente.

Per la Cassazione, però, le cose non stanno così, in quanto la vittima aveva chiesto sin dall'inizio all'ospedale il risarcimento del danno biologico ma anche di tutte quelle "voci di danno non patrimoniale non previste dalla tabella Inail". Dunque, rimarcano i giudici, l'istanza di A. K. è stata rigettata dal tribunale e dalla Corte d'Appello senza verificare se sussistessero anche i danni complementari, non ristorati dall'Inail, che quindi "non potevano essere assorbiti nella rendita erogata dall'assicurazione sociale" e "il giudice di merito - si legge ancora nella sentenza - non poteva esimersi dall'accertarne in punto di fatto l'esistenza e l'entità". Da qui l'annullamento con rinvio del verdetto d'appello e il via, quindi, ad un nuovo processo.