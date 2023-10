Operaio morto sul lavoro in via La Malfa, i sindacati: "Adesso basta"

"Basta", l'appello accomuna i sindacati dopo che ieri Giovanni Gnoffo, operaio di 50 anni, è morto in un incidente sul lavoro in via Ugo La Malfa. "È uno stillicidio inaccettabile. Non si può stare a contare i morti sul lavoro e restare fermi. Siamo indignati e intendiamo alzare la voce per dire basta assieme agli operai edili dei principali cantieri palermitani”. A dichiararlo è il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo. La Fillea Cgil Palermo nei prossimi giorni organizzerà un’iniziativa di protesta per chiedere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

"Ennesima morte sul lavoro a Palermo. Le parole non servono più servono i fatti. Controlli a tappeto, prevenzione e tanta formazione a partire dalle scuole. Siamo scoraggiati e indignati. Basta con le parole, oggi l'ennesimo lavoratore non ha fatto ritorno a casa. Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi ". A scriverlo sulla pagina Facebook della Cisl Palermo Trapani è il segretario generale Leonardo La Piana.

"Giovanni Gnoffo non tornerà più a casa. E’ morto mentre compiva il proprio lavoro lasciando la moglie e i tre figli. E’ l’ennesima e inaccettabile tragedia sul lavoro, che si è consumata ieri a Palermo", afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, che aggiunge: "Alla famiglia manifestiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Alla politica, alle istituzioni chiediamo ancora una volta controlli a tappeto e più formazione. Non è possibile morire mentre si compie il proprio dovere".