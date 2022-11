Incidente sul lavoro in via Libertà, morto un falegname di 67 anni

Tragedia nel pomeriggio in via Libertà. Un falegname di 67 anni, Michele Pisciotta, è morto mentre si trovava nel palazzo al civico 86, all'altezza di via Villa Heloise, poco dopo di via Ugdulena. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari ma dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse effettuando dei lavori all'interno di un appartamento e sia caduto.

Dopo l'accaduto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della polizia, che conducono le indagini, il medico legale intervenuto per eseguire l'ispezione cadaverica e il personale dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Asp, che ha ascoltato gli altri operai che si trovavano con Pisciotta al momento dell'incidente.

Sul posto sono arrivati i familiari della vittima che hanno atteso la fine degli accertaementi e lo spostamento della salma che, con un furgone della polizia mortuaria del Comune di Palermo, sarà trasferita con ogni probabilità all'Istituto di medicina legale del Policlinico. Si attendono disposizioni da parte del pm che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia sul corpo del falegname.