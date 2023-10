/ Via Ugo la Malfa

Incidente sul lavoro in via Ugo La Malfa, si spezza braccio meccanico e precipita: morto un operaio

Da una prima ricostruzione la vittima, Giovanni Gnoffo, 50 anni, stava lavorando insieme ai colleghi alla gittata di cemento nel cantiere di un supermercato. Per cause ancora da accertare l'uomo è stato colpito facendo una caduta che non gli ha lasciato scampo. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118