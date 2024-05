Chi sono i 5 morti sul lavoro a Casteldaccia, uno dei sopravvissuti: "Li ho sentiti gridare, sono miracolato"

Le urla dei colleghi nelle orecchie, la loro disperazione prima di non sentirli mai più. E' sotto shock l'operaio sopravvissuto all'incidente sul lavoro a Casteldaccia che oggi è costato la vita a cinque lavoratori, mentre un sesto si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. "Mi sento un miracolato", queste le parole di Giovanni D'Aleo all'AdnKronos.

I nomi dei cinque operai morti sono: Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della Quadrifoglio Group. L'uomo era di Partinico, così come Ignazio Giordano, di 57 anni. Giuseppe Miraglia, 47 anni, era originario di San Cipirello, mentre Roberto Raneri, 51 anni, di Alcamo. Giuseppe La Barbera (non si conosce ancora l'età) è il lavoratore interinale dell'Amap.

"All'improvviso ho sentito i miei colleghi che gridavano, e ho dato subito l'allarme. Non voglio dire altro", dice l'operaio sopravvissuto alla strage. E' visibilmente scosso, indossa la tuta gialla dell'Amap e cammina nervosamente davanti al luogo in cui sono morti i suoi colleghi. A poca distanza i parenti dei cinque operai. Vengono accompagnati e sorretti dalle forze dell'ordine. "Quella è la macchina di mio padre... E' la sua", riesce a dire una donna in lacrime sorretta da una parente.