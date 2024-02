Stava lavorando su un immobile in ristrutturazione quando è successa la tragedia. Un operaio di 49 anni è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente su lavoro avvenuto in un cantiere di via Madonnina di Gibilmanna, a Campofelice di Roccella. L'uomo stava lavorando quando, per cause ancora da accertare, un muro è crollato e lo ha travolto non lasciandogli scampo. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno rimosso le macerie per liberare l'operaio e affidarlo al 118.

Dopo i tentativi di rianimarlo, però, i sanitari arrivati a bordo di un'ambulanza hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso. Sul posto anche alcune pattuglie dei carabinieri, i tecnici dello Spresal dell'Asp e il medico legale per l'ispezione del cadavere. Gli investigatori hanno avviato le indagini e ascoltato alcuni colleghi della vittima per cercare di ricostruire la dinamica. Da valutare anche il rispetto delle norme previste per la sicurezza e la posizione lavorativa del 49enne.