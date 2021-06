Incidente in un cantiere dello Iacp, architetto cade in uno scavo profondo 10 metri

Cade in un fosso, da un’altezza di circa 10 metri, un architetto della Sovrintendenza. L’incidente è avvenuto stamattina in via Gesu e Maria al Papireto, in un cantiere dell’Istituto autonomo case popolari che si trova non lontano dalla questura, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale. La donna, di 33 anni, è stata imbracata, riportata in superficie e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno portata al pronto soccorso del Civico.

I medici, dopo i primi esami, le hanno riscontrato alcune fratture ed escoriazioni su tutto il corpo. Vicino al cantiere aperto per la realizzazione di 15 case popolari, nelle scorse settimane, sono stati trovati alcuni resti che potrebbero avere un grande valore storico. Sarebbero state individuate alcune mura puniche e una struttura che sembrerebbe una risaia di epoca araba. Per questo i tecnici della Sovrintendenza erano già intervenuti per eseguire alcuni sopralluoghi.