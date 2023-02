Anziana scivola in un dirupo e muore a Caccamo, il sindaco: "Siamo profondamente addolorati"

Anziana scivola in un dirupo e muore. E' accaduto a Caccamo. La vittima si chiama Giuseppina Pinnola, 82 anni, e viveva in una casa di cortile Pietro Micca, nella parte alta del paese: per cause ancora da accertare - probabilmente un malore - è scivolata dal giardino della sua abitazione, precipitando nel dirupo sottostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118: purtroppo, però, per l'anziana signora non c'è stato nulla da fare.

A dare notizia dell'incidente domestico che ha provocato la morte della signora Pinnola è stato il sindaco Franco Fiore, con un post su Facebook in cui esprime tutto il cordoglio del paese di Caccamo: "Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto. Ci stringiamo al dolore dei figli Enzo e Giovanni, insieme a tutta la comunità caccamese".