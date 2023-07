Disordini in carcere a Termini, detenuto catanese aggredito e resa dei conti sedata dagli agenti

In un primo momento si era parlato di una rivolta in carcere, con i detenuti inferociti e pronti a creare disordini. Tanto che il Cavallacci era stato circondato da carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa pronti a entrare in azione. E’ stato un caldo pomeriggio quello di ieri nell’istituto di Termini Imerese dove già nel corso della mattinata un detenuto originario del Catanese era stato aggredito da un gruppo di nordafricani. Un episodio che avrebbe creato le premesse per un secondo round, sedato grazie all’intervento degli agenti di polizia penitenziaria che sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione.

Il primo scontro era avvenuto di mattina, nell’area destinata alla socialità. Ancora ignoto il movente dell’aggressione che potrebbe essere legato anche ai delicati equilibri tra “fazioni” interne al Cavallacci. Dopo l’aggressione, il detenuto catanese è stato soccorso e portato in ospedale prima di essere dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il clima sembrava essere tornato calmo ma nel pomeriggio, intorno alle 18, la situazione è nuovamente precipitata. Diverse delle persone recluse, secondo una prima ricostruzione, si erano armate utilizzando i piedi di alcuni tavolini e altri oggetti rotti e trasformati in armi improprie.

La prontezza degli agenti di polizia penitenziaria è servita a scongiurare il peggio. La chiusura dei cancelli di sbarramento che separano le due aree di uno stesso piano, infatti, ha evitato che due gruppi di detenuti entrassero in contatto. Nel giro di poco più di un’ora la situazione è tornata alla normalità e l’intervento delle unità speciali pronte a irrompere all’interno del Cavallacci è stato revocato. Adesso la direzione del carcere, una volta raccolte le informazioni dal personale, cercherà di chiarire le ragioni dello scontro e avvierà l’iter per valutare eventuali provvedimenti disciplinari da adottare.

"Non è stata affatto una rivolta - dice il segretario generale del Sappe, Donato Capece - ma una resa dei conti tra gruppi di detenuti nordafricani e italiani che si sono affrontati armati di bastoni, ricavati dalle gambe dei tavolini. Tenuto conto dell’esiguo numero di poliziotti penitenziari presenti in quel momento nel carcere, i disordini hanno fatto scattare il dispositivo di sicurezza per il quale, oltre a essere richiamati in servizio tutti gli agenti effettivi (che sono accorsi numerosi), sono arrivati anche reparti della polizia e dei carabinieri in tenuta antisommossa. Fortunatamente il rientro in forze dei poliziotti penitenziari e la presenza all’esterno sono stati sufficienti come deterrente per i facinorosi, che alla fine hanno deciso di desistere senza gravi conseguenze. Un grande apprezzamento per la professionalità, l’abnegazione va rivolto al personale della polizia penitenziaria di Termini, accorso in servizio anche se in riposo e in ferie saputo della criticità in atto".

Il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria ha colto l’occasione per attaccare l’Amministrazione "che nulla riesce a realizzare per eliminare queste gravi e pericolose problematiche. Tale situazione di immobilismo sta mettendo a dura prova il lavoro degli agenti. Come Sappe stiamo decidendo di dar vita a breve ed eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo. Auspichiamo un celere intervento di questo Governo sulle continue aggressioni al personale oramai all’ordine del giorno".

Poi, rivolgendosi al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, Capece dice: "Gli rinnoviamo l’invito a incontrare il Sappe per affrontare i temi che sono nella sua delega, cioè i detenuti, malati psichiatrici, riorganizzazione istituti, media sicurezza. Ma chiediamo anche l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto gli agenti di taser o, comunque, di altri strumenti utili a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato".