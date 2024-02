Via Notarbartolo, finisce col monopattino in una buca e si frattura una gamba: denunciato il Comune

Finisce dentro una buca con il monopattino e riporta una frattura scomposta a una gamba. E' quanto accaduto a un cinquantenne in via Notarbartolo.

L'uomo dopo l'incidente è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale a Villa Sofia. I medici sono intervenuti per ridurre la frattura alla gamba che si era spezzata in tre parti. Il cinquantenne ha presentato denuncia contro il Comune per le condizioni del manto stradale che avrebbero provocato la caduta.