La giovane finita in una buca con la carrozzella, il Garante dei disabili: "Rimuovere gli ostacoli che limitano i più fragili"

"Ribadisco, con forza, come già fatto in altre sedi, la necessità urgente di realizzare tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per la rimozione degli 'ostacoli' che limitano la possibilità delle persone in sedia a rotelle di agire, muoversi e partecipare alla vita sociale". A dirlo è Pasquale Di Maggio, Garante dei diritti delle persone con disabilità, in seguito all'incidente in via Serradifalco in cui è rimasta coinvolta una ventisettenne affetta da distrofia muscolare congenita. La donna, dopo essere finita in una buca con la carrozzina, ha riportato la frattura del naso, un trauma facciale e diverse ferite al volto.

Una disavventura che ha suscitato diverse reazioni. "Mi farò, come ho già fatto in questi mesi, portavoce di questa istanza nelle sedi opportune, certo che l'amministrazione comunale saprà agire di conseguenza come già fatto in altre circostanze", ha aggiunto Di Maggio.

"La rabbia della giovane non può passare inascoltata e necessita di risposte, quelle risposte che anche i componenti del Tavolo Mobilità attendono da parecchi mesi. Abbiamo più volte tentato un incontro per la mancata attuazione dei Peba (Piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche). Chiediamo all'assessore alle Politiche Sociali Rosi Pennino e al Garante della disabilità, Pasquale Di Maggio, che ringraziamo per il supporto che dà alle nostre istanze, di accelerare, con urgenza, presso gli assessorati di competenza, gli interventi stradali a tutela dell'incolumità delle persone con disabilità e mobilità ridotta", ha dichiarato Giusy Scafidi, coordinatrice del Tavolo Accessibilità e Mobilità del Comune.

E in seno all'amministrazione si registra anche l'intervento di Giuseppe Mancuso, vice presidente vicario del Consiglio comunale. "L'incidente capitato alla giovane disabile finita con la carrozzina in una buca in via Serradifalco conferma come Palermo sia una città con tanti disagi per le persone diversamente abili. Palermo, in tal senso, deve essere riprogettata e riqualificata in modo tale da garantire servizi adeguati e strutture senza barriere architettoniche. Pertanto, tutte le istituzioni, ognuno per la propria competenza, devono attivarsi, io farò la mia parte, affinché si possa recuperare sul fronte della disabilità e delle loro famiglie, perennemente ignorate".

Per Germana Canzoneri, consigliere comunale di Fdi, serve "un approfondimento circa lo stato delle nostre strade, con la premessa che non si faceva manutenzione da oltre un decennio e che non appena sono stati approvati gli strumenti finanziari, anche quelli da anni in sospeso, il Comune ha cominciato un programma di bonifica e di sistemazione delle strade cittadine. Occorre però fare di più ed in fretta, perché sembra paradossale che nel 2024 si assista ancora a situazioni in cui soprattutto i soggetti fragili e con disabilità debbano muoversi con difficoltà o addirittura, come in questo caso, subire dei traumi per una semplice passeggiata".