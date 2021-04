Incidente in bici a Monreale, morto un ragazzo di 19 anni

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia, dove è arrivato in codice rosso, ma per lui non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Monreale. Un ragazzo palermitano di 19 anni, Piermario Dominici, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre era in sella alla sua bici. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia, dove è arrivato in codice rosso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale. Il giovane avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni.