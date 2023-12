Luci spente in piazza per l'accensione dell'albero di Natale, due donne scivolano e finiscono in ospedale

Incidente durante l’accensione dell’albero di Natale a Balestrate. Due donne di 54 e 78 anni sono rimaste ferite a causa di una caduta in piazza Rettore Filippo Evola dove erano state spente le luci per creare l'atmosfera giusta per l'appuntamento programmato in piazza dal Comune in vista dell'Immacolata. Nella piazza affollata e parzialmente al buio, dunque, le due donne non si sarebbero accorte della presenza di alcuni gradini, scivolando e procurandosi diverse lesioni. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, entrambe sono state portate con l’ambulanza all’ospedale Civico di Partinico per accertamenti. Più delicati i traumi riportati dalla più anziana delle due, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.