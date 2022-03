Incidente sulla Palermo-Catania vicino a Villabate, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle 22,30 sulla A19 Palermo-Catania tra Villabate e lo svincolo di via Giafar, poco prima dell'ingresso in città. Sette le auto rimaste coinvolte nell'impatto. Ad avere la peggio un settantunenne, originario di Palagonia (Catania), Giuseppe Ponte, che è deceduto dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.L'autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e alla Polstrada di eseguire i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente. Le quattro persone ferite sono state trasportate negli ospedali palermitani.

