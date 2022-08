Incidente alla Fiera, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto un uomo

Auto contro un albero, morto un uomo. E' successo questa mattina in via Martin Luther King, alla Fiera del Mediterraneo. Il conducente, probabilmente a causa di un malore, è deceduto dopo l'impatto.

Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. In base a quanto ricostruito, l'automobilista - un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità - avrebbe perso il controllo del mezzo, una Renault grigia, e si sarebbe schiantato dopo essersi sentito male.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente, provando a rianimarlo, ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia municipale. I carabinieri adesso indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che è risultato fatale.