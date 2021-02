La vita di Andreea spezzata a 16 anni, sul suo banco di scuola adesso c'è un acchiappasogni

Un acchiappasogni e tanti fogli, scritti fitti fitti, pieni di ricordi, di sogni ma anche di tanto dolore per un'amica persa troppo presto. Così i compagni di scuola di Andreea Romanasu (nella foto), la sedicenne morta nell'incidente stradale avvenuto sabato scorso nei pressi del Forum, hanno voluto ricordarla. La giovane ferquentava il liceo linguistico Francesco Scaduto di Bagheria e gli altri ragazzi hanno poggiato sul suo banchetto, rimasto vuoto, gli oggetti e lì resteranno per tutto l'anno scolastico.

"La comunità scolastica - si legge sulla pagina Facebook dell'istituto - si stringe attorno al dolore inconsolabile di una madre che ha perso la figlia diletta. Una madre amorevole, attenta, presente, che credeva nel potere della cultura e investiva sulla formazione della figlia. Non abbiamo parole di conforto per lei, solo silenzio. Silenzio e lacrime per la nostra cara Andreea Elena. Una brava e bella ragazza, i cui sogni, le cui speranze, le cui aspirazioni sono state brutalmente spezzate. Dopo mesi di distanza, Andreea sarebbe finalmente rientrata in classe, tra le sue amiche più care, tra i suoi affetti. Avrebbe ritrovato tutti noi ad accoglierla. Non le è stato concesso".

Andreea viaggiava sul sedile passeggero di una Fiat 500X di colore blu metallizzato. Alla guida c'era un ragazzo di 21 anni, che ha riportato alcune contusioni e qualche escoriazione. Per ragioni da accertare la vettura è finita contro un guardrail e la giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per via del violento impatto. I soccorritori hanno solo potuto accertarne il decesso.