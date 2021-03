VIDEO | Inchiesta sui dati falsati, Costa: "Non giustifico nessuno, incidenza contagi mai sottovalutata"

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid commenta l'indagine dei Nas di Trapani: "Il dato giornaliero non è fondamentale. Ciò che conta sono i numeri su 2/3 settimane. Razza persona perbene che ha lavorato per l'interesse della Sicilia". Fronte vaccini: "In arrivo nuove dosi, in Fiera la situazione è migliorata"