Brucia l'ex discarica di Camporeale, presentata anche un'interrogazione parlamentare Ars

Lo scorso 18 agosto un incendio ha devastato l’intera area della ex discarica sita in contrada “Incarcavecchio” nel Comune di Camporeale. Considerato che la discarica è nelle vicinanze del centro abitato e circondata da terreni agricoli. Nonostante siano trascorsi 8 giorni dal momento del rogo e continuano a sprigionarsi, con potenziale danno per la popolazione e per l’ambiente adiacente, fumi e odori nauseabondi. È evidente che ad oggi non è stata fatta nessuna attività di bonifica e ci auguriamo che al più presto questa amministrazione prenda provvedimenti a tutela della salute Pubblica! Denuncia presentata dai Consiglieri di Minoranza del Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco".