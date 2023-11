Limiti di velocità non rispettati in via Roma: "Pedoni a rischio, troppi incidenti all'altezza del palazzo delle Poste"

Rendere più sicuro l’attraversamento pedonale di via Roma, all'altezza del palazzo delle Poste e della Rinascente, dove "in questi mesi si sono verificati troppi incidenti gravi che hanno coinvolto i pedoni mentre attraversano le strisce". Per questa ragione, stamani il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, ha incontrato assieme al presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte, i dirigenti dell’Ufficio Mobilità.

"L’incontro - spiega Mancuso - si è svolto dopo le numerose lamentele da parte dei genitori che tutte le mattine accompagnano i propri figli a scuola all’altezza della via Valverde. Ho constatato personalmente che nel tratto di via Roma all’altezza del palazzo delle Poste, della vicina Rinascente e di numerose attività commerciali, nonostante la presenza di segnaletica orizzontale e verticale corredata dal pannello lampeggiante in corrispondenza delle strisce pedonali, non vengono rispettati i limiti di velocità. La costante violazione del rispetto del codice della strada da parte di automobilisti e motociclisti ha causato in questi mesi numerosi incidenti. Motivo per cui abbiamo chiesto agli uffici di studiare una soluzione nuova per evitare rischi".