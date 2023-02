Incendio in una villetta a Tommaso Natale, salvati due anziani e un disabile

Paura per un incendio stamattina in una villetta di via Tommaso Natale. I vigili del fuoco, ma anche operatori del 118, sono intervenuti intorno alle 9. Giunti sul posto i pompieri hanno spento rapidamente le fiamme. Ai soccorsi hanno partecipato anche i sanitari. Sono tre le persone salvate, due anziani e un disabile.

I coinvolti sono stati trasportati all'ospedale Cervello, ma non sarebbero in gravi condizioni. Il rogo sarebbe di natura accidentale, ma saranno le indagini ad accertare definitivamente le cause.