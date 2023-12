Notte di vento e rifiuti a fuoco: ed è paura per un bagliore in zona Villagrazia

Le violente raffiche di vento, i rifiuti a fuoco in diverse periferie e un bagliore di luce improvviso che ha spaventato i residenti di un'ampia zona attorno a Villagrazia. Quella appena trascorsa è stata una notte complicata per i vigili del fuoco e insonne per molti palermitani.

I pompieri sono stati impegnati, come accade già da diversi giorni, nello spegnimento dei roghi alle montagne di spazzatura non raccolta. E in queste ore ci si è messo pure il libeccio che soffiando fortissimo sulla città ha provocato la caduta di diversi rami di alberi.

La scorsa notte, invece, "all'1.30, nei pressi di Villagrazia, a intervalli si vedeva questa luce fortissima che si accendeva e spegneva a intervalli", si legge in un messaggio inviato a PalermoToday. "Sinceramente abbiamo avuto tanta paura e noi eravamo distanti da lì", racconta un'altra residente nella zona in cui si è visto questo singolare fascio luminoso.

Dal comando dei vigili del fuoco fanno sapere che "intorno alle 2 siamo intervenuti nel quartiere Villagrazia per spegnere un incendio appiccato su un cumulo di rifiuti". Sacchetti in fiamme e pompieri in azione anche allo Zen, al Villaggio Santa Rosalia e a Borgo Nuovo.