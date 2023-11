Paura per un incendio a Villagrazia di Carini. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti questa mattina dopo alcune segnalazioni arrivate al 112 su un rogo divampato all'interno di un'abitazione che si trova al terzo piano di una palazzina di via Nazionale.

L'edificio è stato evacuato a scopo precazionale e una donna di circa 60 anni, la proprietaria dell'immobile in cui sono partite le fiamme, è stata portata in ospedale, dov'è entrata in codice verde, per essere sottoposta ad alcuni accertamenti.

Al loro arrivo le squadre antincendio e i carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini si sono occupati di scortare fuori dal palazzo tutte le famiglie per portarle al sicuro. I vigili del fuoco hanno poi raggiunto l'appartamento e domato le fiamme prima che potessero propagarsi alle altre abitazioni. Terminata l'operazione il personale del 115, dopo aver chiesto l'intervento di un tecnico comunale, ha eseguito un sopralluogo per chiarire le origini del rogo che sarebbe scoppiato per cause accidentali. Ancora da chiarire l'entità dei danni.