Incendio in casa davanti a Villa Sperlinga, morto un uomo

Un uomo di 80 anni, Vincenzo Ajovalasit, è morto questa mattina in un incendio in un'abitazione di viale Scaduto, alle spalle di Villa Sperlinga. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, intorno alle 9.15, che avevano sentito puzza di bruciato. Il personale del 115, arrivato con più squadre, ha iniziato a spegnere l’incendio dall’esterno prima di entrare nell’abitazione dove sono stati trovati oggetti e scatole che ingombravano ogni centimetro quadrato della superficie. L'anziano è stato trovato privo di vita dietro la porta di casa. Sul posto anche i sanitari del 118.

Qualche piccolo elettrodomestico acceso o una sigaretta che potrebbe aver innescato le fiamme o un cortocircuito sono fra le possibili cause del rogo. All’interno dell'abitazione c’erano anche cinque bombole di gas che sono state raffreddate e messe in sicurezza. L’appartamento è stato sequestrato per accertamenti da parte della polizia che, dopo un ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco, cercheranno di chiarire cosa abbia scatenato l’incendio con unità specilistiche del nucleo Nbcr. Seguirà il rilievo del nucleo investigativo del Comando per le valutazioni delle cause e della dinamica.

Sul posto anche alcuni familiari della vittima con i quali l’ottantenne, vedovo ormai da tempo, non aveva più contatti. “Non entravo in questa casa da decenni”, dice uno di loro. Tanti i vicini accorsi per vedere cosa fosse successo: “Era una presone mite, molto generosa con tutti anche se non si vedeva spesso in giro. Lo chiamavano l’ingegnere. Era stato anche capocondomino per un po’ di tempo”. Due le principali ipotesi sull’accaduto: sarebbe stato un problema elettrico o una cicca di sigaretta non spenta. “Aveva smesso di fumare da tempo, ma ogni tanto lo vedevamo al balcone. Che tragedia”, racconta un altro vicino.