Fiamme in alcuni locali abbandonati, intervento dei vigili del fuoco in via Tricomi

Incendio in via Tricomi. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per domare le fiamme divampate in alcuni locali abbandonati, forse dell'ex Asl, che si trovano vicino all'ospedale Civico. Una sorta di magazzino trasformato in rifugio da alcuni clochard. Nel momento in cui è divampato il rogo, fortunatamente, non c'era nessuno al suo interno e non risultano esserci feriti. Terminate le operazioni di spegnimento da parte delle squadre del 115 sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i tecnici del Comune per eseguire un sopralluogo e valutare la possibilità di chiudere l'accesso ai locali.