Vicolo Trugliari, i residenti dopo l'incendio: "Fiamme partite da un magazzino dove fumano crack"

Non passa la paura per chi abita nei dintorni di vicolo Trugliari, il "budello" in pieno centro storico che collega corso Vittorio Emanuele a via D'Alessi, dove lo scorso venerdì sera si è verificato un incendio che ha toccato i palazzi vicini, annerendoli in parte e provocando danni. "Il magazzino dal quale sono partite le fiamme - raccontano alcuni residenti - è in abbandono e da mesi viene utilizzato per consumare droga e per altre attività illecite".

Gli stessi spiegano di essersi rivolti spesso alle forze dell'ordine incrociate in giro tra le strade del centro, senza però sporgere mai formale denuncia. "Adesso ci rivolgeremo a un legale e procederemo", annunciano. Anche perché quella di venerdì sera è stata una serata di panico dopo che il fuoco si è alzato fino alle abitazioni. "Si sono rotti alcuni vetri, le fiamme erano altissime e siamo stati costretti a scappare".

A distanza di due giorni dall'incendio, "in vicolo Trugliari sono ancora presenti i resti dell'incendio e l'aria è ancora irrrespirabile", proseguono i residenti. Ma a preoccupare chi vive nell'area è quel viavai che continua anche dopo il rogo dello scorso fine settimana. "C'è questo locale e non si sa di chi è. Era dell'Enel, ma l'ente sostiene che non sia più di sua competenza e di aver rimosso i macchinari che teneva lì dentro. Il magazzino, dopo che è stato forzato il portone, è occupato da almeno un anno lì dentro c'è gente che fa utilizzo di droghe e alcuni movimenti che fanno pensare anche ad attività di prostituzione. Di recente avevamo anche notato che venivano accese delle candele, probabilmente per fumare il crack, e non sappiamo se proprio quest'azione abbia provocato l'incendio".

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco, in passato presidente della prima circoscrizione, del quale fa parte lo stesso vicolo Trugliari: "Una ex cabina Enel, dismessa e abbandonata - ha scritto Zacco su Facebook - occupata da una donna che utilizzava per prostituirsi e per fumare insieme ad altri crack. Un degrado che mostra la gravità in cui versa la nostra società, denunciato più volte alle forze dell’ordine che purtroppo non sono potuti intervenire per chiudere questi locali perché vincolati da norme che incredibilmente non permettono di intervenire e che oggi ha messo a rischio l’incolumità e la sicurezza di numerosi cittadini. Un incendio, sicuramente causato dal fuoco utilizzato per preparare la droga e una tragedia sfiorata grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia".

Ma non c'è solo il racconto di chi conosce quell'area. Vicolo Trugliari è da anni al centro delle cronache. In questa strettoia, in cui si trova una scalinata, che unisce il Cassaro alla strada in cui si trova la facoltà di Giurisprudenza, nel febbraio 2016 venne trovato il corpo privo di vita di un uomo di 33 anni, stroncato da un'overdose. In questi sette anni, la situazione non sembra essere migliorata, e vicolo Trugliari, non lontano da Ballarò, è spesso considerato uno dei luoghi caldi dell'emergenza crack che affligge Palermo da qualche tempo.