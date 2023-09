Incendio in una casa a Partanna, uomo di 78 anni in ospedale

Un incendio è divampato ieri intorno alle 17.30 in vicolo Mancuso 31, a Partanna. Le fiamme hanno colpito un appartamento al piano terra, di una palazzina di due elevazioni fuori terra. L'unica persona presente nell'appartamento, un uomo di 78 anni, è riuscito ad uscire prima dell'arrivo dei soccorritori. Lo stesso è stato trasportato presso l'ospedale Villa Sofia a causa del notevole quantità di fumo che ha inalato. L'intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al piano soprastante. S'indaga per accertare le cause dell'incendio.