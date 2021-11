Paura allo Sperone, incendio in casa: tre bambini finiscono in ospedale

Le prime fiamme, l’appartamento che si riempie di fumo, la fuga di una coppia con i loro tre figli poi finiti in ospedale per accertamenti. Paura oggi pomeriggio nel quartiere Sperone a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione che si trova al quarto piano di un palazzo di viale Giuseppe Di Vittorio. Mentre la famiglia è riuscita a mettersi in salvo, il loro gatto purtroppo non ce l’ha fatta.

L’allarme alla sala operativa del 115 è stato lanciato dalla stessa famiglia e da alcuni vicini. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e le squadre antincendio che hanno raggiunto l’appartamento e hanno azionato gli idranti per spegnere le fiamme. Una volta terminato l’intervento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.

Dalle prime informazioni sembra che i danni registrati siano ingenti e dunque bisognerà verificare l’agibilità dell’appartamento. In attesa di ricevere il via libera la famiglia dovrà trovare ospitalità da qualcuno per passare la notte. I tre bambini - di 9, 6 e 2 anni - sono stati portati al Di Cristina e sottoposti ad alcuni esami che però avrebbero escluso gravi conseguenze.