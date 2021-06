Il boato e poi le fiamme, grosso incendio in un capannone di via Ugo La Malfa

Un boato e poi le fiamme. Notte rovente in via Ugo La Malfa, dove intorno alle 23,30 è scoppiato - per cause ancora da chiarire - un grosso incendio all'interno di un capannone. In tanti hanno chiamato il centralino dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con diverse squadre.

La strada è stata chiusa al traffico per agevolare l'intervento dei pompieri e le operazioni di spegnimento. In aria si è alzata una densa nube di fumo nero, la puzza di bruciato si sente a parecchi chilometri di distanza, perfino nella zona di via Michelangelo. Non è ancora chiaro cosa ci sia all'interno della struttura e se ci sono vittime o feriti.