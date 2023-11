Via Principe di Villafranca, incendio sul tetto di un palazzo: soccorso un operaio

Una colonna di fumo visibile da diverse strade del centro ha destato, stamattina, curiosità e allarme. A provocarla un incendio avvenuto sul tetto di un edificio di via Principe di Villafranca, al civico 38, dove erano in corso dei lavori per l'impermeabilizzazione.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Al termine dell'intervento, un operaio, a scopo precauzionale, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La strada è stata chiusa momentaneamente per consentire ai pompieri di operare con qualche conseguenza sulla viabilità in zona.