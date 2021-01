Notte di terrore a Ballarò, incendio in una palazzina: famiglia si rifugia sul balcone

Notte di San Silvestro scandita dalla paura a Ballarò. Poco prima della mezzanotte un incendio divampato in una palazzina in via Porta di Castro ha fatto scattare l'sos. Un'intera famiglia - padre, madre e figlio - è rimasta intrappolata tra le fiamme. I tre hanno trovato rifiugio sul balcone e hanno chiamato i vigili del fuoco. In tanti, nel popoloso quartiere, si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono mobilitati. Alcuni residenti, con una scala, hanno aiutato la famiglia a scappare. In pochi istanti sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Purtroppo la famiglia non è riuscita a salvare il cane.

Non si esclude che a provocare l'incendio sia stato un fuoco d'artificio, esploso dall'esterno della palazzina e finito per errore all'interno. Prima hanno preso fuoco una serie di oggetti usati che il padre della famiglia scampata al rogo vende al mercato e che erano conservati al piano terra. Poi le fiamme si sono propagate al resto dell'immobile. Indagini sono in corso da parte della polizia. Stamani le squadre dei vigili sono tornate sul posto per accertamenti sull'immobile. Sul posto anche i tecnici dell’Enel, che hanno staccato il contatore della palazzina perchè i fili erano danneggiati in modo irreparabile.