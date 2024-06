Notte di paura in via Perez, incendio e fumo in una casa: intossicate due donne

Notte da incubo in una casa di via Francesco Paolo Perez, in zona stazione. Un incendio è divampato in un'abitazione al piano terra in cui si trovavano due donne, una di 67 anni e una giovane di 24 anni. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

I pompieri hanno domato le fiamme, messo in sicurezza l'appartamento e condotto i rilievi per provare a capire l'origine del rogo. Pare che a provocare l'incendio sia stato un corto circuito. Le due donne sono rimaste intossicate e curate dai sanitari.