E’ stato sorpreso in casa dalle fiamme che alla fine non gli hanno lasciato scampo. Un anziano è morto ieri sera a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via Pecori Giraldi, nel quartiere Sperone. A perdere la vita Antonino Facella, 83 anni compiuti appena due settimane fa.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30 quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 l'incendio nell'appartamento dell'uomo. In pochi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per circoscrivere il rogo e tentare di salvare l'unica persona che si trovava in casa. Per l'anziano, però, non c'era più nulla da fare.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto anche gli agenti delle volanti di polizia che hanno eseguito i primi accertramenti. La salma è stata restituita ai familiari in attesa di eventuali disposizioni da parte della Procura.

Circa dieci giorni fa a perdere la vita in circostanze simili è stato Salvatore Tesauro, 55 anni, rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio divampato in casa sua a Portella di Mare, frazione di Misilmeri. Dopo 72 ore trascorse a lottare in un letto d'ospedale, con bruciature su oltre il 90% della superficie corporea, il suo cuore ha smesso di battere.