Scintille dal quadro elettrico, fiamme in un appartamento: evacuato edificio in via Palmerino

Prima le scintille dal contatore all'ingresso, poi la fiammata che ha generato il rogo. Un incendio ha colpito alle 20.45 di ieri un appartamento che si trova al quarto piano dell'edificio di via Palmerino 6, vicino a piazza Turba. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco con altrettanti mezzi per domare il rogo. Non prima di aver fatto evacuare il palazzo, scortando alcuni degli inquilini lungo la tromba delle scale, che nel frattempo era stata avvolta dal fumo sprigionato dalla combustione. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 22.30.

Spento l'incendio il personale del 115 ha effettuato un sopralluogo nell'appartamento, in cui vive una famiglia, concentrandosi sul quadro elettrico all'ingresso. Per cause ancora da accertare, forse per un sovraccarico, sono partite le prime fiamme che si sono estese a una scarpiera e ad altri arredi che si trovavano vicino alla porta dell'abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è servito a scongiurare il peggio: i danni sono stati contenuti e l'immobile, lasciato aperto per arieggiare, è stato dichiarato agibile. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.

Un episodio simile si era verificato una decina di giorni fa in via Francesco Paolo Perez, nella zona della stazione centrale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio scoppiato in un appartamento, abitato da una 67enne e da una 24enne, che si trova al piano terra. Anche in quel caso l’ipotesi più accreditata per spiegare il rogo era quella di un cortocircuito. Entrambe le donne, rimaste lievemente intossicate, sono state affidate ai sanitari del 118 per essere sottoposte a un controllo.