Stava lavorando in un terreno quando è stato sorpreso dalle fiamme. Un uomo di 78 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere rimasto ustionato a causa di un incendio divampato in via Padre Massimiliano Kolbe, nella zona conosciuta come “Piano del fico”.

E' successo questa mattina. Le prime segnalazioni alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate intorno alle 10. Sul posto sono intervenute tre squadre che hanno lavorato duramente per spegnere l’incendio che aveva colpito, tra sterpaglie e un canneto, un’area complessiva di circa un ettaro.

Il personale del 115 ha soccorso l’anziano, rinvenuto durante le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio, e lo ha affidato ai sanitari per accompagnarlo d’urgenza al Centro grandi ustioni del Civico. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione Acqua dei Corsari che cercheranno di chiarire cosa abbia innescato le fiamme.