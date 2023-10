Incendio in via Monfenera, fiamme in una palazzina: una nube di fumo invade il centro

Fiamme e paura nella zona di corso Tukory. Un incendio è divampato questa sera, intorno alle 21.30, colpendo una palazzina che si trova in via Monfenera 68. I vigili del fuoco hanno inviato quattro squadre per domare il rogo che in parte ha interessato anche gli appartamenti ai piani superiori. Una nube di fumo ha coperto una vasta area attorno a piazza Indipendenza e corso Tukory. "L'aria è tossica, c'è puzza di plastica bruciata: non si riesce a respirare", racconta una residente. Tre gli edifici evacuati a scopo precauzionale, per un totale di circa 60 persone costrette temporaneamente a lasciare casa.

Stando alle prime informazioni l'incendio sarebbe partito da un'abitazione al piano terra, ma rapidamente le fiamme si sarebbero fatte strada verso i piani superiori. Le squadre dei vigili del fuoco, per potere intervenire, hanno scortato all'esterno gli abitanti di tre condomini che dovranno attendere nuove disposizioni prima di potere rientrare. Oltre alle forze dell'ordine sono intervenute anche le ambulanze del 118 e una persona è stata soccorsa e portata in uno dei vicini ospedali per avere respirato le esalazioni tossiche sprigionate dalla combustione. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.