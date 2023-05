Incendio a San Lorenzo, fiamme da una stufa a gas: anziano ricoverato per le ustioni

Incendio in casa a San Lorenzo. Un ottantenne è stato ricoverato questa mattina al Civico dopo essere stato investito da una fiammata, partita da una stufa a gas, mentre si trovava nel suo appartamento, al secondo piano di un edificio di via Matteo Dominici. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il ferito e i vigili del fuoco che hanno domato il fuoco e messo in sicurezza l'abitazione portando fuori la bombola.

Secondo una prima ricostruzione l'episodio sarebbe legato a un malfunzionamento della stufa installata forse di recente nell'appartamento. L'anziano l'avrebbe messa in funzione pigiando qualche tasto e improvvisamente sarebbero partite le fiamme che lo hanno investito. "Ci è sembrata un'esplosione", si limita a dire un residente scioccato per l'accaduto. L'onda d'urto, che ha sbalzato per terra l'uomo, è stata tanto forte da causare anche delle lesioni in alcuni muri interni.

I vicini hanno lanciato l'allarme e poco dopo sono intervenute le squadre del 115 seguite da ambulanze e forze dell'ordine. Una volta domato l'incendio è stato eseguito un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune al termine del quale non sono emersi problemi di stabilità per il palazzo. Consistenti invece i danni registrati nell'appartamento dell'anziano che è sarà inagibile sino a quando non verranno eseguiti i necessari lavori.

Apprensione per l'anziano, ricoverato in un letto del Centro grandi ustioni dell'ospedale Civico. "Ha riportato lesioni sul 25/30% della superficie corporea - spiega a PalermoToday il primario dell'unità, Castrenze Guzzetta - tra il cuoio capelluto, le braccia e gli arti inferiori. Le condizioni generali sono comunque buone, ma bisognerà attendere almeno 72-96 ore perché le ustioni si definiscano. La prognosi per il momento resta riservata".