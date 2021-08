Incendio di rifiuti danneggia anche un appartamento, intera famiglia svegliata dalle fiamme: "Adesso dove andiamo?"

E' accaduto in via Minà, non lontano da via Oreto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il rogo si è esteso ad alcuni mezzi parcheggiati e all'abitazione al primo piano dello stabile al civico 19. Il proprietario della casa a PalermoToday: "Io, mia moglie e i miei tre bimbi stavamo dormendo e siamo scappati. La camera da letto e le finestre sono distrutte"

Paura nella notte in via Minà, zona Oreto. Le fiamme appiccate a un cumulo di rifiuti hanno investito alcune auto parcheggiate lungo la strada e hanno danneggiato un appartamento al primo piano dello stabile al civico 19. L'incendio si è infatti rapidamente propagato alle serrande dell'abitazione al piano terra, dodelve dormiva un'intera famiglia. "Io, mia moglie e i nostri tre bambini eravamo a letto quando siamo stati svegliati dall'incendio. Il fuoco ha avvolto le tende, la camera da letto è distrutta. Ora non sappiamo più dove andare", racconta a PalermoToday Giovanni P.

L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte. Il rogo inizialmente partito - come accade ormai puntualmente e quotidianamente in più parti della città - da rifiuti si è esteso rapidamente. Prima che i vigili arrivassero, le fiamme avevano già danneggiato alcune auto e un minivan che erano a poca distanza. "Non posso più tornare nella mia casa. Le finestre, le serrande, le tende sono distrutte. come devo fare?", dice ancora il proprietario della casa dannneggiata. "Ci siamo svegliati nel cuore della notte, siamo scappati. Per fortuna noi stiamo been, ma adesso la casa non è vivibile e siamo per strada. Aspettiamo che qualcuno ci dica come fare. Per colpa dei rifiuti accumulati e di chi li ha incendiati io adesso non posso tornare più nella mia casa".